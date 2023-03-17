На ставропольца завели дело за оправдание терроризма в социальных сетях

Ставропольцу грозит срок за оправдание терроризма в соцсетях Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петровском округе Ставропольского края 58-летний житель села Константиновское подозревается в публичном оправдании терроризма. 20 октября 2018 года гражданин оставил комментарий в социальных сетях, в котором оправдал насильственные и террористические действия.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбуждено по материалам ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В настоящее время следователи собирают доказательства вины гражданина. Расследование продолжается, после него материалы будут направлены в суд. Подозреваемому грозит срок.