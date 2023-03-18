На Ставрополье врачи спасают жизнь 25-летнего водителя из Курского округа

Фото: Госавтоинспекция СК

Врачи борются за жизнь водителя «ВАЗ-21140», разбившегося в Курском округе Ставропольского края.

В Госавтоинспекции региона рассказали, что 17 марта около 15:30 на 1 км дороги «Каново - Чернявское» 25-летний житель округа разогнался до опасной скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

В районную больницу молодой человек попал с многочисленными переломами таза, бедренных костей, тяжелой травмой головы.

По словам инспекторов, его стаж вождения — 7 лет, за последние 2 года привлекался к ответственности за нарушение ПДД только один раз. В момент ДТП был трезв.