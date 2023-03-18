Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 марта 2023 7:43

В Буденновске разыскивается водитель, сбивший ночью пешехода

Пострадавшего 27-летнего парня доставили в больницу в тяжелом состоянии
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД СК

Фото: УГИБДД СК

В Буденновске около 2:30 часов ночи 18 марта неизвестный сбил 27-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Авария, уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, случилась на пересечении улиц Пушкинская и Ленинская. А водитель, вероятно, управлял иномаркой «Ауди» темного цвета.

- Водитель покинул место ДТП, не оказав помощи 27-летнему пострадавшему, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Скорую помощь вызвал прохожий, который увидел лежащего на дороге мужчину, - комментируют в УГИБДД СК.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем возможным очевидцам ДТП и владеющим какой-либо информацией о личности водителя. Сообщите данные по телефонам: 88655970202, 102 или 112.