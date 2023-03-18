В Буденновске разыскивается водитель, сбивший ночью пешехода

Фото: УГИБДД СК

В Буденновске около 2:30 часов ночи 18 марта неизвестный сбил 27-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Авария, уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, случилась на пересечении улиц Пушкинская и Ленинская. А водитель, вероятно, управлял иномаркой «Ауди» темного цвета.

- Водитель покинул место ДТП, не оказав помощи 27-летнему пострадавшему, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Скорую помощь вызвал прохожий, который увидел лежащего на дороге мужчину, - комментируют в УГИБДД СК.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем возможным очевидцам ДТП и владеющим какой-либо информацией о личности водителя. Сообщите данные по телефонам: 88655970202, 102 или 112.