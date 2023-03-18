На Ставрополье за неделю подорожала колбаса и подешевела «молочка»

Ряд продуктов изменился в цене с седьмого по тринадцатое марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно мониторингу специалистов Северо-Кавказстата, за неделю в Ставропольском крае цена на колбасу выросла на 2,7%, вермишель — на 1%, помидоры — на 10%, масло и сахар — на 2%.

Подорожали и другие продукты (до 1%) — это говядина, яйца, пшено, хлеб и печенье. Среди подешевевших — огурцы (-7%), бананы (-1%), макароны (-1%), сосиски (-5%), куры (-2%). Стали доступнее еще и соль, сыр, сметана, свинина и творог.

Подчеркнем, что эти изменения зафиксированы в регионе с седьмого по тринадцатое марта.