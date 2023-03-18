Жительница Ставрополя взяла кредит и 700 тысяч перевела мошеннику

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Очередное заявление о мошенничестве получила полиция Ставрополя.

К ним обратилась 25-летняя девушка, чья история похожа на многие: ей позвонил неизвестный на сотовый и представился сотрудником банка. Собеседник убедил ставропольчанку, что преступники пытаются списать деньги с ее счетов и предложил помочь разобраться в ситуации.

В итоге аферист уговорил девушку взять кредит и 700 тысяч рублей перевести на «безопасный счет». Как и поступила заявительница, осознавшая через некоторое время, что стала жертвой обмана.

Полиция устанавливает личность звонившего, заведено уголовное дело, комментируют в пресс-службе краевого ГУ МВД.