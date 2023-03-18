В СКФУ открылось новое студенческое кафе «Кампус»

Фото: пресс-служба СКФУ

Студенческое кафе «Кампус» заработало на базе Северо-Кавказского федерального университета. Над ним потрудилась дружная команда с факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ – учащиеся и педагоги. Министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун отметил на открытии, что над меню заведения старалось большое число людей.

- Благодаря блюдам, изготовленным в кафе «Кампус», учащиеся будут заряжаться позитивными эмоциями на целый день, - уверен министр. - Новое кафе с рационально подобранным меню служит не только гастрономическим целям – это уникальное пространство для реализации студенческого потенциала в области пищевой инженерии.

Как пояснила завкафедрой пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Наталья Оботурова, выступившая организатором и создателем «Кампуса», при реализации проекта студентов погружают в научную деятельность с самого первого курса.

Фото: пресс-служба СКФУ

– Нам важно развивать научный потенциал студентов, помогать им адаптироваться и делать уверенно первые шаги. Мы уверены в том, что научные исследования и разработки студентов могут сделать продукты питания лучше и разнообразить студенческую жизнь, – отметила Наталья Оботурова.

«Кампус» стал площадкой, где студенты СКФУ могут чувствовать себя как дома, заказывая при этом современные вкусные блюда. Меню обширное: пицца пепперони «Вечный студент», гамбургер с ветчиной «Профессор», блины «Круглый отличник», чизкейк вишневый «Лекционный», булочка сдобная «Абитуриент». Названия специально подобрали так, чтобы кафе ассоциировалось у посетителей с лучшими студенческими годами.

Ожидается, что с открытием кафе интерес к направлениям подготовки факультета пищевой инженерии и биотехнологий Северо-Кавказского федерального университета вырастит еще больше.

Реклама, www.ncfu.ru