На Ставропольский край 19 марта опустился густой туман

На Ставрополье 19 марта опустился туман Фото: Иван МАКЕЕВ

Практически на всей территории Ставропольского края сегодня, 19 марта наблюдается густой туман. На трассах из-за непогоды ограничена видимость, а также создается опасность аварийных ситуаций.

— Снижайте скорость, держите дистанцию и боковой интервал. Аккуратно проезжайте места возможного появления пешеходов, – посоветовали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Только за последние сутки произошло 8 аварий, в которых пострадали 13 человек. Стал ли туман одной из причин происшествий, не сообщается. Кроме того, все выходные в регионе шли дожди, и дорога стала мокрой.

Погода, по данным Ставропольского гидрометцентра, улучшится в понедельник, однако во вторник снова пойдет дождь.