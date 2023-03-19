Дипломы Ставропольского ГАУ обретут силу в странах Центральной Азии

Фото: СтГАУ

В 2023 году в планах Ставропольского аграрного университета появились новые международные программы двойных дипломов с высшими учебными заведениями из Центральной Азии. Университет достиг договоренностей с другими вузами на форуме «Образование. Кадры. Экономика».

СтГАУ вместе с ведущими аграрными вузами Узбекистана и Кыргызстана намерен усилить исследования в области растениеводства и животноводства. Это позволит вузам использовать преимущества разных образовательных подходов при подготовке специалистов АПК.

Фото: СтГАУ

— Стратегическая задача Ставропольского аграрного университета – готовить кадры, востребованные аграрной индустрией в любых условиях. Совместная работа с международными партнерами позволит предоставить студентам и преподавателями доступ к лучшим лабораториям, технологиям и научным разработкам. Все это позволит нам выпускать профессионалов международного уровня, — сказал врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Фото: СтГАУ

Программа двойных дипломов включает в себя обмен студентами, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, совместные научно-практические исследования, зарубежные стажировки и практики.

Фото: СтГАУ

На форуме «Образование. Кадры. Экономика» СтГАУ уже подписал первые соглашения о сотрудничестве с Каракалпакским институтом сельского хозяйства и агротехнологий, Кыргызским национальным аграрным университетом имени К.И.Скрябинa, а также Научно-производственным объединением зерна и риса.

Фото: СтГАУ

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