Экс-депутата в КЧР посадили под стражу за убийство брата

Фото: пресс-служба СУ СК России по КЧР

В Карачаево-Черкесской республике бывшего депутата Сары-Тюзского сельского поселения посадили под стражу. Вместо подозрения на совершения преступления СКР по республике сообщил, что мужчину обвиняют в совершении преступления.

Все произошло 16 марта текущего года. В ауле Сары-Тюз между обвиняемым и его братом произошел конфликт на бытовой почве. В какой-то момент депутат выстрелил в брата из охотничьего ружья.

— Ранение, полученное пострадавшим, оказалось несовместимым с жизнью. Прибывшие на место преступления оперативники МВД по КЧР задержали мужчину, – сообщает пресс-служба СУ СК России по КЧР.

Против депутата возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По непроверенной информации, обвиняемый сознался в содеянном. Тем не менее непонятно, как гражданин сразу же получил обвинение.

Расследование продолжается, доказательства вины закрепляются, но по какой-то причине вместо статуса подозреваемого экс-депутат получил статус обвиняемого.