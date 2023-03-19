Недовольный ценой ставрополец избил водителя и украл его телефон

Ставропольцу грозит срок за грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоселицком округе Ставропольского края к полицейским обратился 33-летний местный житель. Гражданин рассказал о злоумышленнике, который ограбил его. Поздно ночью мужчина возвращался домой от друга и был остановлен неизвестным, который попросил подкинуть его до дома.

— В ходе беседы с водителем мужчина предложил ему продать сотовый телефон, однако между мужчинами возник конфликт из-за цены. В ходе ссоры подозреваемый нанес несколько ударов потерпевшему, вытолкал его из автомобиля, забрал телефон и скрылся, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции нашли 20-летнего ранее судимого парня и доставили его в отделение полиции. Там он признался в содеянном. Похищенный телефон изъят и вскоре будет возвращен владельцу.

А вот парню грозит срок – против него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.