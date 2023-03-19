В понедельник 20 марта на Ставрополье потеплеет до +19 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в начале новой недели потеплеет до +19 градусов. Переменная облачность опустится на регион в понедельник, 20 марта, местами ожидается туман, однако температура воздуха и ночью, и днем остается благоприятной.

В понедельник в Ставропольском крае будет переменная облачность, временами из-за облаков будет выглядывать солнце. Температура воздуха ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а в Ставрополе – +3… +5 градусов. Уже днем по всему Ставрополью температура не опустится ниже +14, а поднимется до +19 градусов.

Во вторник, 21 марта, температура воздуха ночью только поднимется, однако пасмурная погода и дождь может подпортить настроение жителям Ставрополья. Ночью в регионе ожидается +4… +9 градусов, а в Ставрополе – +6… +8 градусов. Днем прохладнее, чем в понедельник: +10… +15 в крае и +10… +12 градусов в краевой столице.