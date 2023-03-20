На Ставрополье поступили угрозы минирования СКФУ и колледжа

Фото: предоставлено очевидцами

С самого утра на Ставрополье поступили угрозы о минировании зданий СКФУ и Буденновского политехнического колледжа. Всех сотрудников и студентов эвакуировали из учреждения, а на место выехали экстренные службы, чтобы проверить полученную угрозу.

— На место выехали силовые и экстренные службы. Все студенты и сотрудники образовательного учреждения эвакуированы. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, – сообщил глава Буденновского округа Андрей Соколов в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники спецслужб проверяют, действительно ли в зданиях есть взрывчатые вещества. В случае подтверждения информации взрывпакеты будут разминировать. В иной ситуации учреждения продолжат работу в штатном режиме.