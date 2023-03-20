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НовостиОбщество20 марта 2023 8:49

Всего 5% ставропольцев готовы работать вахтовым методом

При этом работодатели согласны оплачивать проезд от пункта сбора до места работы и обратно
Данил ЮРКОВ
Только 5% жителей Ставрополья готовы работать на вахте

Только 5% жителей Ставрополья готовы работать на вахте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только 5% работающих жителей Ставропольского края готовы работать вахтовым методом. Причем работодатели оплачивают все затраты на дорогу. В hh.ru выделили топ-5 профессий и объяснили, что же значит «вахтовая вакансия».

— В Трудовом кодексе указано главное отличие работы вахтовым методом от остальных форматов — при нем невозможно обеспечить сотрудникам возможность возвращаться домой каждый день, – рассказывает hh.ru.

Большая часть таких вакансий – это предложения для технических специалистов и рабочих. Хотя есть предложения и для других специалистов. Зарплаты вахтовых сотрудников могут в несколько раз превышать зарплаты в регионах.

Самые интересные, по версии hh.ru, вакансии для вахтовиков: водитель-механик (от 225 000 рублей), повар-бригадир (от 173 150 рублей), инженер по промышленной безопасности (от 150 000 рублей), сборщик на склад в распределительный центр (от 110 000 рублей), машинист автокрана (от 110 000 до 130 000 рублей).