В Минеральных Водах разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девушку

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

На Ставрополье, в Минеральных Водах, правоохранители и добровольцы разыскивают 14-летнюю Кузьменко Диану. Школьница вышла из дома 20 марта, однако домой не вернулась, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Приметы: Рост: 160 сантиметров. Телосложение: нормальное. Волосы: черные. Цвет глаз: карий. Была одета: кожаная куртка, бордовое платье, черные босоножки. С собой: черный рюкзак, – пишет поисково-спасательный отряд.

О розыске объявили и в ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Правоохранители устанавливают местонахождение школьницы.

Всех, у кого есть любая информация по поводу без вести пропавшей, просят обратиться по телефонам: 8 (87922) 5-72-22, 8- 961-660-82-91 (уголовный розыск), 02 или 102 (с мобильного телефона).