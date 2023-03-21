Жительница Ставрополья обманула своего знакомого на 400 тысяч рублей

Жительницу Ставрополья осудят за обман знакомого Фото: Даниил ОПАРИН

В Советском округе Ставрополья 48-летняя местная жительница предстанет перед судом за мошенничество. В марте 2019 года обвиняемая купила в рассрочку у своего знакомого торговый киоск в Зеленокумске. Злоумышленница обещала отдать деньги.

— Женщина пообещала отдать денежные средства по мере получения прибыли от торговли до марта 2021 года. Однако исполнять свои обязанности обвиняемая не намеревалась, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленница продала киоск в июне 2019 года за 500 тысяч рублей. Деньги она потратила на себя. Против нее за это возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

— В настоящее время уголовное дело прокурором направлено в Советский районный суд.В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемой наложен арест на сумму причиненного ущерба, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.