Аварийное отключение светофоров в Ставрополе стало причиной 10-балльных пробок

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Накануне вечером в Ставрополе образовались 10-балльные пробки. Виной стала не непогода, снежные накаты или некачественная уборка улиц, а авария на электросетях. По этой причине на улицах Доваторцев, Тельмана и Серова несколько часов не работали светофоры.

Движение регулировали автоинспекторы, однако из-за большого транспортного потока избежать заторов не получилось. В итоге город замер в ожидании починки неисправности, а горожане долго добирались до дома.

— В зону отключения попал и Центр организации дорожного движения, из-за чего инженеры не имели возможности в автоматическом режиме регулировать движение и перераспределять трафик, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Починить неисправность удалось только в 21:15. В это время большая часть горожан уже добралась до дома по сильным пробкам. В настоящее время светофоры работают в штатном режиме.