В Ингушетии встретили росгвардейцев, участвовавших в СВО на Украине

Фото: пресс-служба правительства РИ

В Ингушетии встретили росгвардейцев, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Боевые задачи выполняли сотрудники СОБР "Эрзи" и ОМОН "Беркут-Юг". Спецназовцев чествовали на базе в Карабулаке. Особенную благодарность выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

- В сегодняшнее непростое время бойцы, отстаивающие интересы нашей Родины - России, выполняющие все возложенные на них задачи, вернулись живыми и здоровыми. Выражаю каждому из них огромную благодарность за героизм, мужество и отвагу! - заявил Калиматов.

По его словам, в Ингушетии следят за развитием событий на передовой и переживают за каждого участника спецоперации.