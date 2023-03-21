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НовостиПроисшествия21 марта 2023 9:39

Ставропольскому фермеру грозит наказание за мошенничество на 2,5 млн

Злоумышленник принес в региональный минсельхоз подложные документы
Данил ЮРКОВ
Ставропольского фермера подозревают в мошенничестве

Ставропольского фермера подозревают в мошенничестве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нефтекумском округе Ставропольского края глава фермерского хозяйства подозревается в мошенничестве. Злоумышленник принес в министерство сельского хозяйства региона подложные документы о проведении им работ в 2020 и 2021 годах и запросил субсидии.

— Руководитель КФХ, путем предоставления в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края заведомо подложных документов, похитил денежные средства на сумму более 2,5 миллионов рублей, выделенные ему в виде субсидии на возмещение части затрат, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставрополью.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент собираются доказательства вины злоумышленника. После окончания расследования уголовное дело направят в суд на рассмотрение.