Администрация города Лермонтова на Ставрополье 8 лет сбрасывает стоки в реку

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В городе Лермонтове на Ставрополье имеется система сбора и отведения ливнево-дренажных вод. Стоки сбрасываются по семи выпускам в ручей Острогорский – приток реки Кума.

Только вот делается это с нарушением федерального Водного кодекса, так как водовыпуски просто не оснащены системами очистки сточных вод и устройствами, которые отслеживают объемы выпущенных стоков. О нарушениях сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— На протяжении более 8 лет сброс сточных вод в водный объект осуществляется администрацией города Лермонтова в отсутствие предусмотренного законом решения о предоставлении в пользование водного объекта для этих целей, – пишет ведомство.

Из-за этого прокуратура внесла представление в адрес главы города Лермонтова с требованием устранить нарушения. Рассмотрение акта и устранение проблем находится на контроле ведомства.