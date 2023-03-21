«Облизывает детей на площадках»: странного парня увидели в Ставрополе

Фото: соцсети

В социальных сетях Ставрополя появилась информация о молодом человеке, который ведет себя подозрительно и странно по отношению к детям. По информации очевидцев, парень укусил одного малыша, а второму поцеловал руку.

— Данный молодой человек неадекватно ведет себя по отношению к детям. Приходит на детские площадки. Одного ребенка укусил. Еще одному целовал руки, – написали горожане в соцсетях.

Пока граждане вызывали полицию, дабы правоохранители разобрались в непонятной страсти парня, он сбежал. По заявлению горожан, молодой человек облизывался, глядя на детей.

Источник «КП-Ставрополь» рассказал, что парню 16 лет, и он не здоров. Какие именно у него проблемы, не уточняется. Официального комментария правоохранительных органов по данному происшествию пока что нет.