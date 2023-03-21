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НовостиПроисшествия21 марта 2023 11:10

Ставропольцу грозит срок за избиение полицейского

Уголовное дело направлено в суд
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Труновском округе Ставрополья 32-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия к представителю власти. Ночью 21 февраля этого года злоумышленника доставили в отделение полиции, чтобы составить протокол за неповиновение требованию сотрудника.

— Пытаясь избежать наказания за совершение административного правонарушения, обвиняемый применил насилие в отношении полицейского отделения патрульно-постовой службы, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд на рассмотрение. Там же решится судьба злоумышленника.