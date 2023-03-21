Гостиничный бизнес в числе лидеров по приросту новых субъектов на Юге страны и в СКФО

По данным аналитиков Сбера, в прошлом году на территории ЮФО и СКФО вдвое увеличился прирост новых субъектов малого бизнеса в сфере гостиничного бизнеса. Фото: Вадим ПОПОВ

По данным аналитиков Сбера, в прошлом году на территории ЮФО и СКФО вдвое увеличился прирост новых субъектов малого бизнеса в сфере гостиничного бизнеса.

Кроме того, на 77% чаще предприниматели этих регионов стали регистрировать бизнес в сфере искусств и организации развлечений. В пятерку лидеров по приросту новых субъектов вошли следующие отрасли: растениеводство, животноводство, ремонт и монтаж машин и оборудование, а также складское хозяйство.

При этом в целом по России наибольшая предпринимательская активность в 2022 году отмечена в IT-сфере. В 2022 году было открыто на 42% больше новых юрлиц, чем годом ранее.

По словам Светланы Гладкиной, директора управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка, всплеск предпринимательской активности наблюдается во всей туротрасли и смежных областях юга страны и Северного Кавказа.

- Эти регионы традиционно остаются лидерами индустрии путешествий в стране и приток новых инвестиций только закрепят этот статус, - отмечает Гладкина.

По ее словам, еще одним трендом 2022 года стал рост популярности предпринимательства среди молодежи. Так, в сравнении с 2021 годом гражданами в возрасте от 18 до 25 лет зарегистрировано за год почти на 30% больше юрлиц.

Кстати, в абсолютном выражении самым популярным бизнесом в 2022 году стала розничная торговля. В числе лидеров среди открытых малых предприятий в ЮФО и СКФО оказались также сферы сухопутного и трубопроводного транспорта, оптовой торговли, общепит, строительство и операции с недвижимостью, а также растениеводство и животноводство.