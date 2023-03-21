Пенсионерка со Ставрополья отдала мошеннику один млн рублей

Мошенник обманул пенсионерку со Ставрополья на млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Невинномысске на Ставрополье к полицейским пришла 70-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что ей позвонил якобы сотрудник банка, который рассказал о мошенниках, получивших доступ к счетам потерпевшим. Злоумышленники, по словам собеседника, пытаются снять все деньги.

— Для пресечения противоправных действий он рекомендовал гражданке перечислить все сбережения якобы на резервные счета.Введенная в заблуждение пенсионерка выполнила рекомендации злоумышленника и перевела в общей сложности около одного млн рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Спустя время деньги не вернулись на счет, и пенсионерка поняла, что ее обманули. Против неизвестного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Злоумышленника ищут.