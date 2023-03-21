На дороги Ставрополя 22 марта выйдет маршрут №50

Фото: миндор Ставропольского края

В Ставрополе завтра, 22 марта, на дорогах появится новый маршрут под номером 50. Он будет пролегать от ЖК «Рубин» (улица Кулакова) до школы №44 (улица Доваторцев). Об этом рассказали в министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края.

Путь маршруток будет пролегать от «Танка», выезжая на улицу Октябрьскую. Дальше транспорт повернет на переулок Макарова и доедет до проспекта Кулакова. После машины повернут в сторону музея «Россия – моя история», заедут на «Перспективный», проедут по улице 45-параллель и доедут до конечной остановки на школе №44.

О том, сколько транспорта и как часто он будет ходить между остановками, пока что не сообщается. Будет ли маршрут пользоваться популярностью у горожан, узнаем после запуска.