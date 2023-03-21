В Ессентуках осудят убийцу друга, отсидевшего в тюрьме 24 года

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Ессентуки, в суд направили уголовное дело против ранее судимого 56-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Между двумя мужчинами были неприязненные отношения, для решения которых 14 октября 2022 года злоумышленник подкараулил потерпевшего у места его работы.

— Обвиняемый стал наносить множественные колото-резаные раны по различным частям тела. От полученных ранений 64-летний мужчина скончался на месте происшествия, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Ранее злоумышленника приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима за убийство, разбой, причинение тяжких телесных повреждений и угон автомобиля.

— После освобождения в 2020 году из мест лишения свободы в отношении мужчины установлен административный надзор сроком на 8 лет. Судебное следствие продолжается, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.