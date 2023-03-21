В Ставрополе провели конференцию "Основы российской государственности"

Фото: СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете провели окружную конференцию "Основы российской государственности". Об этом "КП-Ставрополь" сообщает пресс-служба вуза.

Проект реализовали при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках программы "ДНК России", в которой СКФУ стал опорным университетом в СКФО. Конференция "Основы российской государственности" получила такое название неслучайно: с 1 сентября подобные курсы будут преподаваться во всех университетах страны. Участники мероприятия обсудили главные вопросы предмета – что такое Россия, основы российской цивилизации, вызовы будущего и развитие страны.

По итогам двух дней конференции участники ответили на вопросы, касающиеся формирования мировоззрения и роли высшего образования в этом процессе. На "Основы российской государственности" в СКФУ съехались преподаватели высшей школы Северного Кавказа и ведущих университетов России, эксперты в области философии, социологии, истории, этнологии, политологии и других гуманитарных дисциплин. Среди ключевых спикеров – главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Андрей Скрипник, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

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