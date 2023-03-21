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НовостиПроисшествия21 марта 2023 14:47

Жительница Ставрополя украла две золотые цепочки из ювелирного магазина

Против нее возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Ставропольчанка украла из ювелирного магазина две золотые цепочки

Ставропольчанка украла из ювелирного магазина две золотые цепочки

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе к полицейским обратился представитель одного из ювелирных магазинов города с заявлением о краже. По словам заявителя, в ходе ревизии выявлена недостача товаров. Правоохранители начали разбираться в происшествии и посмотрели видеокамеры в магазине. Оказалось, ювелирные изделия украли.

— Установлено, что 21-летняя местная жительница, которая работала в учреждении продавцом-кассиром, продемонстрировала две золотые цепочки клиенту, после чего положила их карман, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданка созналась в содеянном и пояснила, что краденное сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила. За это против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).