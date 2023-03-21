Жительница Ставрополя украла две золотые цепочки из ювелирного магазина

Ставропольчанка украла из ювелирного магазина две золотые цепочки Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе к полицейским обратился представитель одного из ювелирных магазинов города с заявлением о краже. По словам заявителя, в ходе ревизии выявлена недостача товаров. Правоохранители начали разбираться в происшествии и посмотрели видеокамеры в магазине. Оказалось, ювелирные изделия украли.

— Установлено, что 21-летняя местная жительница, которая работала в учреждении продавцом-кассиром, продемонстрировала две золотые цепочки клиенту, после чего положила их карман, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданка созналась в содеянном и пояснила, что краденное сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила. За это против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).