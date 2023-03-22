В Ставрополе отключили воду из-за ремонта водопровода
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ставрополе из-за капремонта водопровода Д-200 миллиметров в девяти домах на улице Серова отключили воду. В «Водоканале» сообщили, что ограничение будет действовать сегодня, 22 марта, с 08:30 до 18:00.
- улица Серова, 468/2;
- улица Серова, 468/6;
- улица Серова, 470/1;
- улица Серова, 470/2;
- улица Серова, 470/3;
- улица Серова,470/4;
- улица Серова, 470/5;
- улица Серова, 470/6;
- улица Серова, 472/1.
О подвозе воды для населения в цистернах не сообщали.