В Ставрополе отключили воду из-за ремонта водопровода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе из-за капремонта водопровода Д-200 миллиметров в девяти домах на улице Серова отключили воду. В «Водоканале» сообщили, что ограничение будет действовать сегодня, 22 марта, с 08:30 до 18:00.

Где не будет воды

- улица Серова, 468/2;

- улица Серова, 468/6;

- улица Серова, 470/1;

- улица Серова, 470/2;

- улица Серова, 470/3;

- улица Серова,470/4;

- улица Серова, 470/5;

- улица Серова, 470/6;

- улица Серова, 472/1.

О подвозе воды для населения в цистернах не сообщали.