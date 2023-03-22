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НовостиОбщество22 марта 2023 6:41

Из-за ремонта водопровода в Ставрополе на улице Серова отключили воду

Под ограничение попали девять домов
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе отключили воду из-за ремонта водопровода

В Ставрополе отключили воду из-за ремонта водопровода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе из-за капремонта водопровода Д-200 миллиметров в девяти домах на улице Серова отключили воду. В «Водоканале» сообщили, что ограничение будет действовать сегодня, 22 марта, с 08:30 до 18:00.

Где не будет воды

- улица Серова, 468/2;

- улица Серова, 468/6;

- улица Серова, 470/1;

- улица Серова, 470/2;

- улица Серова, 470/3;

- улица Серова,470/4;

- улица Серова, 470/5;

- улица Серова, 470/6;

- улица Серова, 472/1.

О подвозе воды для населения в цистернах не сообщали.