На Ставрополье ищут без вести пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Петровском округе Ставропольского края, в селе Благодатное, 17 марта 2023 года из дома вышла 14-летняя Марина Коробская, однако домой девушка не вернулась. Предварительной причины исчезновения школьницы нет, однако ее начали искать.

— Приметы: Рост: 160 сантиметров. Телосложение: худощавое. Волосы: каштанового цвета. Цвет глаз: карий. Была одета: зеленая куртка, черная толстовка, черные брюки, белые кеды, – рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В случае, если у кого-нибудь появится информация по поводу пропавшей школьницы, просьба обратиться в правоохранительные органы и рассказать об этом. Любые сведения о местонахождении потерявшейся могут помочь.