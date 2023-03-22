Ставропольскую организацию оштрафовали за взятку инспектору россельхознадзора Фото: Даниил ОПАРИН

В Советском округе Ставропольского края организацию оштрафовали на один млн рублей за взятку инспектору фитосанитарного надзора и качества зерна управления Россельхознадзора по региону. Представитель юридического лица захотел ускорить процесс выдачи сертификатов о карантинном состоянии вывозимой продукции.

— Представителем юридического лица, осуществляющим оборот сельскохозяйственной продукции передана мелкая взятка в виде денег в размере 1500 рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Об этом узнали, и против организации возбудили дело об административном правонарушении.

Организацию наказали по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал вину и назначил наказание в виде штрафа. О судьбе инспектора не сообщается.