Водитель на Ставрополье протаранил торговый павильон после аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставропольского края накануне вечером на 28 километре дороги «Лермонтов – Черкесск» водитель «Нивы Шевроле» выезжал с парковочной территории. Автомобилист не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-21124».

— По инерции «ВАЗ» съехал с дороги в стену торгового павильона. Рваные ранения головы и травму грудной клетки получил 27-летний водитель «ВАЗ», житель станицы Суворовская, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель-провокатор, 72-летний местный житель, в аварии не пострадал. Пенсионер был трезвый, за последние два года штрафов за нарушения правил дорожного движения он не получал. Автомобиль был исправен в момент происшествия.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.