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НовостиПроисшествия22 марта 2023 8:07

На трассе Ставрополья водитель заснул за рулем и врезался в фуру

Оба водителя доставлены в больницу с тяжелыми травмами и множественными переломами
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Курском округе Ставропольского края, на 13 километре трассы «Моздок – Ищерское», сегодня ночью водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу. Там же навстречу ехала фура «ДАФ», в которую врезалась легковушка. По инерции грузовик съехал в кювет и перевернулся. Вероятно, водитель пытался избежать столкновения.

— В больницу с тяжелыми травмами и многочисленными переломами доставлены оба водителя. За рулем легкового автомобиля находился 45-летний житель соседнего региона, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилист за последние два года семь раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент аварии. Одной из версий произошедшего является сон за рулем. По факту происшествия проводится проверка.