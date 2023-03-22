Экс-полицейский из КЧР сбежал из республики после возбуждения уголовного дела

Фото: пресс-служба СУ СК России по КЧР

В Карачаево-Черкесии экс-сотрудника полиции объявили в федеральный розыск, так как он сбежал из республики после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. В июле 2019 года фигурант потребовал у владельца продуктового магазина из села Коста-Хетагурова деньги.

Правоохранитель угрожал постоянными внеплановыми проверками, а если владелец будет постоянно передавать ему деньги, то сотрудник обещал покровительство. Правда, населенный пункт и сам магазин не входили в зону его обслуживания.

— Владелец магазина, опасаясь мнимых проверок, в течение пяти месяцев передавал злоумышленнику денежные средства, однако впоследствии сообщил об этом в правоохранительные органы, – сообщает пресс-служба СУ СК России по КЧР.

Злоумышленник понял, что его привлекут к ответственности, и сбежал из республики. Против экс-полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас его ищут правоохранительные органы.