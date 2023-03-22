В Дагестане за три взятки осудят экс-сотрудника соцзащиты

Фото: пресс-служба СУ СК России по Дагестану

В Дагестане перед судом предстанет экс-сотрудник управления социальной защиты населения за три взятки. С 2021 по 2022 год к обвиняемому пришли три жителя Кизлярского района. Граждане попросили ежемесячные выплаты за ребенка от 3 до 7 лет, хотя они не положены.

Сотрудник пообещал оформить незаконные выплаты за денежное вознаграждение. Жители, уверенные, что иначе они не получат социальные выплаты, отдали обвиняемому деньги.

— Всего в указанный период обвиняемый через банковскую карту родственника получил от трех жителей Кизлярского района денежные средства в виде взятки в общей сумме 150 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.

Против сотрудника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом – 3 эпизода). В настоящее время материалы направлены в суд на рассмотрение.