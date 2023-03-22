Больше половины ставропольцев хотят найти подработку к основной работе

Больше половины Ставропольцев хотят найти подработку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье 53% работающих граждан хотят найти подработку к основной работе. В конце 2022 года доля желающих составила 65%, с чем связано уменьшение готовых к подработке работников, неизвестно.

В hh.ru рассказали, что 43% ставропольцев заявили об отсутствии необходимости идти на подработку, хотя в конце 2022 года таких граждан было 25%. Еще 8% опрошенных сказали, что уже подрабатывают. Остальные затруднились с ответом.

— При этом только с начала марта в Ставропольском крае было открыто более 400 вакансий «с подработкой», – рассказали в hh.ru.

Чаще всего ставропольцам предлагают подработку в сфере продаж, работу для административных сотрудников, маркетологов и рекламщиков, IT-специалистов, рабочих и сотрудников транспортно-логистической сферы.