На Ставрополье парень пытался сбыть 600 граммов сильнодействующих веществ

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Пятигорске на Ставрополье полицейские получили информацию о 19-летнем парне, который пытался сбыть сильнодействующие вещества. При проверке сотрудники подтвердили полученную информацию. Правоохранители задержали злоумышленника, когда тот получал посылку с неизвестным содержимым в пункте выдачи.

— В ходе досмотра в присутствии понятых у злоумышленника были изъяты флаконы и блистеры с капсулами. Экспертиза показала, что в них находится тропикамид, прегабалин и трамадол общей массой порядка 600 граммов, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере). Расследование продолжается, после материалы направят в суд, где решится судьба фигуранта.