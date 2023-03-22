В Минводах задержали пассажира из Израиля с трехсотлетним кинжалом

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

На Ставрополье, в аэропорту Минвод, таможенники заметили странные вещи у пассажира рейса «Тель-Авив – Минеральные Воды» – антикварный кинжал. Перевозчиком оказался гражданин России, который при осмотре на «зеленом» коридоре пояснил, что купил клинок несколько лет назад на блошином рынке в Париже, и документов на него у мужчины нет.

— Экспертиза установила, что орудие было переточено из разных элементов боевых кинжалов кустарным способом почти три столетия назад. При его создании была использована рукоять французского солдатского пехотного тесака 1831 года и обломок шпажного клинка колишемард конца XVII – начала XIX века, – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Антиквариат не был зарегистрирован для перевозки, а это значит, что пассажира привлекут к ответственности. За это против гражданина завели дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и статьи 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Что грозит нарушителю, не сообщается.