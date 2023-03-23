Жительница Ставрополья более пяти лет незаконно получала пенсию по инвалидности

Ставропольчанке грозит срок за мошенничество Фото: Даниил ОПАРИН

В Арзгирском округе Ставропольского края возбудили уголовное дело против 52-летней местной жительницы. Гражданка с ноября 2012 года незаконно получала пенсию по инвалидности второй группы.

Злоумышленница незаконно получила справку о наличии у нее болезни, за что ей бессрочно присвоили группу. Из-за этого она в период с 2012 по 2017 год получала пенсию и другие социальные выплаты. Однако обман раскрыли.

— Общая сумма установленного материального ущерба составила более 600 тысяч рублей. Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного следствия, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По итогу против гражданки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере). Расследование контролирует прокуратура.