Число пострадавших в аварии с двумя ГАЗелями увеличилось до пяти

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

После аварии с двумя ГАЗелями в Ессентуках число пострадавших увеличилось до пяти человек. В пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что госпитализированы водитель и пассажир грузовой ГАЗели и два пассажира маршрутки.

— Еще одному пассажиру маршрутки назначено амбулаторное лечение, – сообщает ведомство. Степень тяжести травм пострадавших не называется.

Напомним, что сегодня в Ессентуках две ГАЗели не поделили дорогу. Водитель грузовика решил повернуть налево. Однако перед маневром автомобилист не убедился в его безопасности и врезался в пассажирскую маршрутку.

По факту аварии продолжается проверка, устанавливливается степень ответственности участников, обстоятельства уточняются. Какое наказание будет грозить виновнику, ведомство не пишет.