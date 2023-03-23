Губернатор Ставрополья высказался по поводу ежегодного отчета правительства РФ

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным правительственным отчетом. Он подвел итоги работы за прошлый год, озвучил приоритетные задачи на 2023 год и отдельно обозначил блок вопросов, посвященных региональному развитию.

Свое мнение об основных тезисах доклада премьер-министра высказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он вспомнил вопросы, с которыми край столкнулся год назад.

- Прошлой весной против России массово ввели санкции. Это отразилось на ставропольских предприятиях. Из-за сбоев в каналах поставки нужно было оперативно переориентироваться на новые рынки сбыта. Многие вопросы, благодаря решениям президента и поддержке правительства РФ, решились достаточно быстро, - отметил глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

Владимир Владимиров подчеркнул, что удалось сохранить приток инвестиций, стабильность краевой экономики и положительные темпы развития в основных отраслях. Во многом это было достигнуто за счет прямой поддержки из федерального бюджета (она увеличилась на 2 млрд рублей) и задействования новые инструментов развития, спущенных регионам федеральным центром.

- В частности, благодаря механизму инфраструктурных кредитов, в 2022 году мы привлекли почти 670 млн рублей на выполнение инвестиционных проектов и развитие коммунальной инфраструктуры, - уточнил губернатор Ставрополья и добавил, что в этом году планируется привлечь в 10 раз больше, то есть порядка 6 млрд рублей. Средства направят на реализацию производственных проектов в АПК и сфере переработки, а также модернизацию сетей водо- и теплоснабжения.

Глава края сообщил, что новые задачи развития страны, озвученные Михаилом Мишустиным, уже включены в первоочередные планы работы правительства СК.

- Особое внимание уделяем поддержке участников специальной военной операции и их семей, на эти цели заложено свыше 6 млрд рублей. Еще один важный момент в нашей повестке - курируемые российским правительством прорывные проекты развития. Их реализация в 2023 году позволит принести Ставрополью порядка 29 млрд рублей инвестиций и создать почти 2000 новых рабочих мест.