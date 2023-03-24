Ставрополец поссорился с бывшей женой и избил ее до смерти

Ставропольца осудят за избиение до смерти экс-супруга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Изобильненском округе Ставропольского края 40-летний местный житель до смерти избил свою бывшую жену. В январе текущего года обвиняемый и его экс-супруга распивали алкоголь в съемной квартире в Солнечнодольске. Во время застолья между ними произошел конфликт.

— Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее трех ударов руками по голове и телу женщины, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Потерпевшую доставили в больницу, где 41-летняя гражданка скончалась. Против супруга возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

— В настоящее время уголовное дело прокурором направлено в Изобильненский районный суд, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.