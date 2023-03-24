В Ставрополе на Чапаевском проезде произошла авария с четырьмя автомобилями

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На Чапаевском проезде в Ставрополе четыре машины, едущие в попутном направлении, врезались друг в друга. Два КАМАЗа зажали между собой два легковых автомобиля. Причину произошедшего предстоить выяснить правоохранителям.

— Пострадавших нет. Автоинспекторы оформляют данное происшествие, обстоятельства уточняются. Движение затруднено, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Почему автомобили врезались, кто является виновником происшествия и точные причины произошедшего выясняются автоинспекторами. Когда движение на дороге вернется в норму, пока не понятно.