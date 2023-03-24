Погода на Ставрополье испортится: ожидается дождь, мокрый снег и заморозки

На следующей неделе на Ставрополье испортится погода Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие выходные на Ставрополье ожидается приятная погода. Днем в регионе и в субботу, и в воскресенье температура воздуха поднимется до +20 градусов, а кратковременный дождь субботней ночью перестанет идти днем.

Тем не менее в воскресенье, 26 марта, на Ставрополье днем будут идти кратковременные дожди, ожидается гроза. Осадки пойдут и в краевой столице. Хотя на температуру воздуха это не скажется.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

А вот с начала следующей недели в регионе испортится погода. 29 марта в регионе ожидается дождь, который к вечеру станет мокрым снегом. О погоде «КП-Ставрополь» рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— 29 марта холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя, переходящего в вечерние часы в мокрый снег. Соответственно, понижение температуры. И 30, 31 марта в ночные часы ожидаются заморозки, – рассказала Светлана Пьянова.

И все же осадки прекратятся к концу месяца, а погода станет весенне-летней. Плюсовая температура и теплые дни будут готовить ставропольцев к приближающимся майским праздникам и лету.