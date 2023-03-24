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НовостиПроисшествия24 марта 2023 13:36

Мошенник предложил ставропольцу поучаствовать в торгах и украл 800 тысяч

Против неизвестного возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Мошенник обманул ставропольца на 800 тысяч рублей, предложив инвестировать деньги

Мошенник обманул ставропольца на 800 тысяч рублей, предложив инвестировать деньги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском округе Ставропольского края к полицейским пришел 46-летний местный житель. Гражданин сообщил, что его обманули мошенники. Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании.

— Он сообщил, что мужчина может получить прибыль от вложенных денежных средств на биржевых торгах, и убедил его перечислить на указанные им счета определенную сумму, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданина ввели в заблуждение, и он несколькими транзакциями перечислил на неизвестный счет порядка 800 тысяч рублей. А когда не получил дивиденды, понял, что его обманули мошенники. После потерпевший обратился в полицию.

Против пока что неизвестного злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители просят быть бдительными при общении с незнакомцами и не перечислять деньги на неизвестные счета.