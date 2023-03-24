Мошенник предложил ставропольцу поучаствовать в торгах и украл 800 тысяч

Мошенник обманул ставропольца на 800 тысяч рублей, предложив инвестировать деньги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском округе Ставропольского края к полицейским пришел 46-летний местный житель. Гражданин сообщил, что его обманули мошенники. Потерпевшему позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной компании.

— Он сообщил, что мужчина может получить прибыль от вложенных денежных средств на биржевых торгах, и убедил его перечислить на указанные им счета определенную сумму, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданина ввели в заблуждение, и он несколькими транзакциями перечислил на неизвестный счет порядка 800 тысяч рублей. А когда не получил дивиденды, понял, что его обманули мошенники. После потерпевший обратился в полицию.

Против пока что неизвестного злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители просят быть бдительными при общении с незнакомцами и не перечислять деньги на неизвестные счета.