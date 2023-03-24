В Ставрополе молодой человек проиграл на ставках занятый у знакомых миллион

Ставропольца осудят за то, что он занял у знакомых денег и проиграл все в ставках на спорт Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе под суд пойдет 26-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве. Гражданин познакомился с двумя девушками в интернете и вошел к ним в доверие. У уже знакомых дам молодой человек занял деньги, которые, как окажется позже, возвращать он не собирался.

— Полученные деньги обвиняемый проиграл в ставках на спорт. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка одного млн рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Обманутые девушки обратились в полицию, чтобы наказать злоумышленника.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по частям 2, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время расследование завершено, а материалы направлены в суд на рассмотрение. Теперь обвиняемому грозит не только срок, но и возмещение причиненного ущерба.