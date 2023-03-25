На Ставрополье в выходные ожидается +20 и грозы

Первые грозы придут на Ставрополье в эти выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна продолжает радовать ставропольцев. В эти выходные - 25 и 26 марта в регионе воздух погреется до +20, но синоптики не исключают дожди. С первыми в этом году весенними грозами.

В субботу, 25 марта 2023 года, в регионе ночная температура воздуха составит от +...3 до....+8 градусов тепла. В южной части края пройдет небольшой дождь, а уже днем потеплеет до +15...+20 градусов тепла, ветер будет дуть восточный 5-10 м/с. В Ставрополе дожди не ожидаются, днем воздух прогреется до +17.

Синоптики спрогнозировали до +20 тепла.

В воскресенье, 26 марта 2023 года, на Ставрополье продолжат идти небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер усилится, его порывы будут достигать до 18 м/с при грозе. Воздух днем прогреется до +20, в краевой столице чуть ниже - до +17 градусов тепла, пройдет кратковременный дождь.