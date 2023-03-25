Ставропольцам напомнили о необходимости платить за вывоз мусора

Абоненты должны сами обратиться к региональному оператору, если в расчетах была допущена ошибка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если счет в платежке за оплату вывоза мусора пришел неверный, жители Ставропольского края могут обратиться к региональному оператору для перерасчета. Необходимо предоставить расчетному центру документы, и в течение недели эти данные скорректируют. Об этом рассказал замминистра ЖКХ Ставропольского края Богдан Забелин на прошедшем брифинге.

Брифинг прошел в связи с большим количеством жалоб от ставропольцев, которые столкнулись с некорректным расчетом тарифа за вывоз мусора. Выяснилось, что в случае отсутствия договора с ТКО, местные жители, чей мусор вывозили, должны оплатить услуги.

- Если договор не заключался лично, а начисления проводились, необходимо погасить долги. В противном случае регоператор обратится в суд. У граждан есть возможность выплатить задолженность в рассрочку, - прокомментировал замминистр ЖКХ.

Региональным предпринимателям также рассказали об обязанности платить за обращение с ТКО. По закону каждое юридическое лицо обязано заключить договор с региональным оператором, но если этого не сделать - будет заключен типовой договор. По нему у предпринимателя есть только 10 дней на возможность его оспорить.