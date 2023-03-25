На Ставрополье водитель выехал на встречку и спровоцировал аварию с 3 пострадавшими

Водитель выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что вблизи поселка Иноземцево водитель выехал на встречку и спровоцировал аварию. В ДТП пострадали три человека.

Автоавария произошла 24 марта 2023 года, примерно в 22 часов на 6 км автодороги «Обход поселка Иноземцево». Водитель отечественного авто «Лада Гранта» проигнорировал ограничение скорости в 40 км/ч, а на повороте не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в машину «Лада Веста».

В ДТП пострадали водитель «Лады Гранты», его госпитализировали в больницу, а также два пассажира другого авто - среди них 15-летняя девочка. Они находятся под наблюдением врачей. Виновник автоаварии - 26-летний житель Георгиевского округа, никогда злостынм нарушителем ПДД не был, у него взяли кровь на установление состояние опьянения.