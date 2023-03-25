В Ессентуках 28 марта отключат воду сразу у 600 абонентов

С 8:00 до 19:00 будет прекращена подача воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ессентуках 28 марта без воды останутся больше 600 абонентов. Подача воды будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ на водоводе в районе Рыбацкой деревни и замена задвижек на улицах Радужной, Спасателей и 200 лет КМВ. Об этом рассказали в «Ставрополькрайводоканале» и предупредили местных жителей, что во вторник, 28 марта, подача воды будет прекращена с 8:00 до 19:00.

Временное ограничение коснется 600 абонентов на улицах Никольской, Спасателей, 200 лет КМВ, О. Головченко, Шмидта, Радостной и Радужной. Специалисты предупреждают, что давление в кранах будет частично снижено по улице Октябрьской - на участке от улицы Никольской до Пятигорской, перебои могут наблюдаться в городской больнице и роддоме.

Жителям указанных участков будет организован подвоз воды. Заявки на подвоз воды можно заранее подать по телефонам: 8 (87934) 6-06-26, 6-56-79.