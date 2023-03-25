На Ставрополье злостный нарушитель ДТП спровоцировал аварию с 5 пострадавшими

Водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что в Благодарненском городском округе злостный нарушитель ПДД спровоцировал автоаварию, в которой пострадали сразу пять человек.

ДТП произошло 24 марта около 23 часов на 18 км автодороги «Журавское - Благодарный Кучерла - Красный Маныч» мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21093 двигался с небезопасной скоростью, не справился с управлением, съехал с дороги, перевернулся и въехал в дерево.

В больницу были экстренно доставлены 20-летний водитель, его 19-летний пассажир, а также три несовершеннолетние пассажирки 16-17 лет, которые находятся в реанимации.

В ведомстве уточнили, что водитель имеет стаж вождения чуть больше двух лет. При этом он больше 30 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за скорость. По словам виновника ДТП, он врезался в дерево, потому что на дорожное полотно внезапно выбежало животное.